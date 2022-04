FIFA. Infantino: stiamo analizzando possibilità Mondiali di Calcio ogni 2 anni

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha precisato a Doha, in Qatar, prossima sede dei Mondiali di Calcio, che al momento la Fifa non ha avanzato proposte per organizzare una Coppa del Mondo ogni due anni. Infantino ha affermato che quello che è stato fatto è uno studio di fattibilità, e ora si deve attendere il dibattito in cui verranno presi in considerazione i pareri delle leghe, dei club e dei giocatori. Secondo la Commissione guidata dall’ex allenatore della squadra inglese dell’Arsenal, Arsene Wenger, ha stabilito che questa iniziativa avrebbe un impatto positivo e genererebbe oltre 3,62 miliardi di extraprofitto. Tuttavia, Infantino ha sottolineato che sarà necessario un profondo dibattito tenendo conto del rifiuto della proposta, soprattutto in Europa e Sud America. Infatti, lo scorso febbraio era stato condotto un sondaggio tra mille calciatori professionisti, organizzato dal sindacato mondiale dei calciatori Fifpro, da cui è emerso che il 75 percento intenderebbe confermare il Mondiale ogni quattro anni. L’incontro, svoltosi nuovamente di persona, dopo due edizioni in formato virtuale causa Covid-19, sono state analizzate questioni come l’esclusione della Russia dai Mondiali del Qatar 2022 e il progetto della Super League per club europei.

Salva