L’Istituto “La Pira” di Pozzallo in Turchia per progetto Erasmus

Si è svolto, nei giorni scorsi, a Trabzon in Turchia, il primo meeting transnazionale del progetto “Erasmus+ “A new Approach in English Education: Gamification”, finanziato dalla Commissione europea, sostenuto dall’Agenzia Nazionale Turca e condotto dalla Direzione Provinciale dell’Istruzione Nazionale di Trabzon.

Con questo progetto ci si propone un nuovo approccio nell’insegnamento della lingua inglese, coinvolgendo e motivando gli alunni alla partecipazione nelle attività di apprendimento e consolidamento della L2 attraverso il gioco.

All’incontro organizzato dalla coordinatrice del progetto Mrs Fatma Zeynep Er, del Provincial Directorate of National Education, hanno partecipato i proff del Dipartimento di Lingue dell’Università di Trabzon e della facoltà della Slovenia, i docenti della scuola della Turchia e del Portogallo. L’Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo è stato rappresentato dalle docenti di lingua inglese Daniela Curreri e Rosaria Pizzardi.

Gli incontri sono stati dedicati, in particolare, alla valutazione generale delle attività svolte nel progetto e alla pianificazione e analisi delle programmazioni per le lezioni in lingua inglese utilizzando le metodologie suggerite. Momenti di condivisione di idee e di dialogo hanno arricchito lo scambio culturale fra i partner:

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

Trabzon Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo

I.I La Pira Pozzallo