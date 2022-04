Modica. Richiesta consiglio comunale su crisi comparto agricolo

Una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale in seduta urgente, avente ad oggetto i Gravi problemi che interessano l’intera categoria degli Agricoltori e Allevatori, è stata inoltrata ieri dai Consiglieri Comunali di Modica, Filippo Agosta, Ivana Castello, Marcello Medica, Enrico Morana e Giovanni Spadaro, all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, affinché convochi al più presto una seduta volta ad affrontare le tante istanze degli operatori del settore ormai allo stremo, all’interno della massima istituzione cittadina.

I cinque Consiglieri, nella richiesta, evidenziano come l’intera categoria degli Agricoltori e Allevatori stia soffrendo, da tempo e in particolar modo in questo periodo, una crisi senza precedenti a causa principalmente del caro carburante e degli spropositati aumenti dell’energia elettrica, dei forti rincari delle materie prime, ad iniziare da mangimi e fertilizzanti, e dei bassi prezzi di vendita dei prodotti agricoli, latte e carne in primis; e che nelle scorse settimane e fino ai giorni scorsi, inoltre, le gravi problematiche che attanagliano da anni l’intero settore dell’Agricoltura sono sfociate in proteste finora civili e pacifiche, attraverso presìdi e sfilate di mezzi agricoli in varie città siciliane, Modica compresa, proteste volte a scuotere tutti gli organi preposti e a sensibilizzare l’intera comunità sulla grave crisi del settore.

I Consiglieri rendono noto, altresì, che, nei giorni scorsi, il Consiglio Comunale di Palazzolo Acreide, convocato in seduta urgente, ha deliberato: di sostenere le richieste di Agricoltori e Allevatori, riportate in un documento elaborato dal Presidio degli Agricoltori e Allevatori di Palazzolo Acreide e della zona montana; di trasmettere, con la dovuta urgenza, la delibera al Ministro delle Politiche Agricole e Mediterranee, al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore regionale dell’Agricoltura, alle organizzazioni di categoria, alla Deputazione nazionale e regionale, per essere sostenuta nelle sedi opportune con la dovuta urgenza che il caso richiede, onde evitare di inasprire ulteriormente la gravità della crisi in corso.

Infine, la richiesta di convocazione del Consiglio, è motivata anche dal fatto che, nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale di Modica ha ritenuto e deliberato di intervenire a supporto delle suddette aziende mediante la concessione di un contributo una tantum di € 2.500,00 e che tale concessione di contributi per un importo totale di 500.000 euro sta suscitando non poche polemiche in città soprattutto tra i piccoli Agricoltori e Allevatori che risulterebbero esclusi per l’introduzione di un tetto minimo di spese per energia elettrica e acquisto carburanti pari o superiore a 6.000 euro.

Insomma, una richiesta più che motivata dalla grave condizione in cui versa l’intero comparto agricolo di fronte alla quale non c’è più tempo da perdere e occorre intervenire a sostegno di tutti gli imprenditori agricoli dal più grande al più piccolo, nessuno escluso.

I cinque Consiglieri auspicano, pertanto, che la Presidente Minioto convochi il Consiglio Comunale in seduta urgente già per i primi giorni della prossima settimana affinché si approvi, così come già fatto da altri comuni, un documento condiviso da tutti i Consiglieri a sostegno degli Agricoltori e Allevatori e che faccia da sprone a tutti gli organi istituzionali competenti ad ogni livello, da quello locale a quello regionale, da quello nazionale a quello europeo.

