Modica. Inaugurata la palestra “Io gioco legale”

Con un’esibizione di ginnastica artistica ed una di pallavolo si è aperta ufficialmente la palestra “Io gioco legale – Giovanni Falcone” di Via Sulsenti. Una compartecipazione di spese tra il Ministero dell’Interno ( Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020) ed il Comune di Modica che ha regalato alla Città l’ennesima struttura sportiva a disposizione dell’intera comunità ed in particolare delle Associazioni Sportive. A tagliare il nastro il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore Regionale Totò Cordaro: “Una struttura aggregante. Soprattutto per le associazioni sportive, ma anche per tutta la Città – ha ribadito il Sindaco Abbate – che si va ad aggiungere al restauro del Geodetico di Modica Alta, alla creazione dell’adiacente campetto di basket, alle strutture sportive installate nel nuovo spazio Padre Basile di Via Fontana, a quelle realizzate grazie a Democrazia Partecipata. E poi ancora i campetti di quartiere e le strutture sportive a servizio degli edifici scolastici. Insomma sono tantissime le migliorie apportate nel settore impiantistica sportiva da questa Amministrazione. Voglio ringraziare l’Assessore Regionale Cordaro che ha voluto essere presente all’evento, la mia squadra assessoriale, i consiglieri e tutti gli impiegati comunali che hanno lavorato per il completamento della struttura. Adesso la palestra sarà a disposizione delle associazioni sportive che vi potranno svolgere la propria attività di allenamenti e gare. Grazie al suo completamento siamo riusciti a creare una piccola cittadella dello sport che comprende anche il campo da basket all’aperto ed i campetti del vicino plesso Raffaele Poidomani”. Nella struttura sarà possibile praticare più discipline, dal calcetto alla pallavolo, dal basket alla pallamano. E ancora ginnastica artistica e arti marziali.

