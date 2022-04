Chiaramonte. Si ribalta con l’auto, donna trasferita a Catania

Una 70enne vittoriese, poco dopo le 13 di oggi, ha perso il controllo del proprio veicolo in Contrada Dicchiara, a Chiaramonte Gulfi. La donna, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è ribaltata con l’autovettura di cui era alla guida e per estrarla dalle lamiere contorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I medici del 118 hanno ritenuto, da canto loro, di chiedere l’intervento sul posto dell’eliambulanza che ha trasferito la poveretta a Catania, E’ in prognosi riservata.

