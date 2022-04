La Domenica delle Palme a Modica Alta

Dopo due anni di pausa, a causa dell’emergenza sanitaria, torna la tradizionale celebrazione della Domenica delle Palme a Modica Alta.

La processione della Domenica delle Palme si terrà il prossimo 10 aprile, l’organizzazione sarà curata dalle parrocchie Sant’Antonio e Maria Ausiliatrice. Alle 10.30 è prevista la Benedizione solenne delle Palme, in Piazza Consolo, e in seguito si muoverà il corteo e la Messa Solenne nel cortile dell’Oratorio Salesiano “San Domenico Savio”.

Tornare a celebrare la Settimana Santa nella pienezza delle manifestazione della pietà popolare è anche l’occasione per tornare a vivere la vita religiosa con normalità.

“Siamo felici – affermano don Gino e don Nino – di riprendere questa tradizione della Domenica delle Palme, molto sentita dai nostri parrocchiani. La celebrazione di questa solennità è l’inizio della Settimana Santa, anch’essa molto sentita nelle nostre comunità ecclesiali”.

