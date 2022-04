Amministrative in Sicilia. Si vota il 12 giugno

Deciso: per le Amministrative si voterà il 12 giugno. La prossima data da cerchiare in rosso nel calendario, dunque, è il 18 maggio. È allora che scadrà il termine per la presentazione delle liste. Fino ad allora i partiti potranno continuare le estenuanti trattative per la scelta dei candidati a sindaco e dei nomi da inserire in lista. Dal 19 maggio, infatti, la corsa alle urne sarà virtualmente iniziata. Con una serie di scadenze intermedie un po’ per addetti ai lavori ma che danno la misura di come si sia ormai entrati nel rush finale per le elezioni in 120 Comuni tra cui Palermo e Messina.

