Uber Black sbarca in Sicilia

Da oggi il servizio di mobilità Uber Black è attivo anche in Sicilia, a partire dalle città di Palermo e Catania. Dopo Milano, Roma, Bologna, Torino, Napoli e Firenze, Uber prosegue il proprio piano di espansione sul territorio nazionale estendendo il servizio, operato dai proprietari di autovetture e licenze NCC, in alcune delle principali province siciliane. A Palermo e Catania sarà attivo anche Uber Van, per permettere agli utenti di viaggiare insieme fino ad un massimo di 4 persone, come previsto dalla normativa anti-Covid.

L’arrivo di Uber Black in Sicilia rappresenta un’ulteriore opportunità di mobilità per gli utenti nazionali e internazionali, sono 118 milioni gli utenti attivi sulla app nel mondo, apportando valore all’intero sistema dei trasporti nell’isola. Durante l’estate del 2021 è stata registrata una crescita delle sessioni in Sicilia del 200% – l’app di Uber è stata, infatti, aperta oltre 25mila volte (110 mila nel 2019) per richiedere una corsa.

Lorenzo Pireddu, Uber Head of Italy: “L’arrivo del nostro servizio Black a Palermo e a Catania, e in generale in tutta la Sicilia, rappresenta un ulteriore step nell’offerta dei nostri prodotti e servizi in Italia, ed è utile per la ripresa del settore del turismo, in quanto d’aiuto sia per gli utenti locali e nazionali sia per quelli internazionali. Il nostro obiettivo è quello di continuare a portare valore al sistema dei trasporti in tutta Italia, compreso il Sud come conferma l’annuncio di oggi, e permettere alle persone di viaggiare in modo affidabile e sicuro grazie alla nostra applicazione”.

I passeggeri potranno così beneficiare di tutte le funzionalità di Uber Black, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti potranno mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno.

Uber Black ha poi introdotto speciali misure in materia di Covid per proteggere passeggeri e autisti: obbligo per gli autisti di indossare la mascherina e relativo controllo tramite mask verification prima di andare on line; possibilità per gli autisti di annullare un viaggio senza alcuna penale qualora un cliente non indossi una mascherina o copertura per il viso; nuovo sistema di feedback per la segnalazione dei casi in cui un autista non indossi la mascherina.

Accedere a Uber Black è molto semplice:

Apri l’app di Uber Scegli una destinazione Scopri il prezzo finale in anticipo e conferma la corsa Goditi il tuo viaggio e quando sarà ora di ritornare a casa, segui la stessa procedura.

Salva