Questione biogas. Pozzallo, Ammatuna chiede incontro con Musumeci

Lo scorso 14 marzo il Consiglio Comunale aperto di Pozzallo approvava un O.D.G. proposto dal Sindaco Roberto Ammatuna, in cui si chiedeva un incontro al Presidente della Regione On. Musumeci e all’Assessore ai Beni Culturali On. Samoná sulla questione dell’impianto di biogas di contrada Bellamagna.

Infatti, nel gennaio del 2020 (da più di due anni) il Sindaco presentava un ricorso straordinario al Presidente della Regione, dopo aver promosso un ricorso ad adiuvandum contro la realizzazione dell’impianto.

La scelta di presentare il ricorso ad adiuvandum, era quella di rendere possibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione, senza incorrere nella violazione del principio dell’alternatività tra il ricorso giurisdizionale al Tar e il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il 21 dicembre del 2021, il Sindaco presentava inoltre un ricorso gerarchico all’On. Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana contro il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa.

Ai due ricorsi non c’è stato a tutt’oggi nessun riscontro.

Ebbene, a 20 giorni dal Consiglio Comunale aperto, la città attende ancora di essere convocata dal Presidente della Regione e dall’Assessore ai Beni Culturali.

I cittadini di Pozzallo chiedono di conoscere se le massime Autorità Regionali sono favorevoli o contrari alla realizzazione dell’impianto di Contrada Bellamagna.

Nel frattempo il Comune di Pozzallo ha già pronto il ricorso al CGA contro la sentenza del Tar di Catania che sarà presentato nei prossimi giorni.

