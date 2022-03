Strisce blu a Ragusa. Nuova ditta assume i lavoratori uscenti

La società Telereading di Catania, azienda che si occupa della gestione del servizio delle strisce blu sul territorio comunale di Ragusa, ha stipulato un accordo con le sigle sindacali di categoria, Fisascat Cisl (rappresentata da Salvatore Scannavino), Filcams Cgil (Antonio Modica) e Uiltucs Uil (Anna Floridia). Al centro dell’attenzione il passaggio del personale impiegato presso i servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche in superficie e servizi connessi sul territorio cittadino di Ragusa. La società, in forza della clausola sociale, prevista dal bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, ha assunto i lavoratori in organico nell’azienda uscente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sulla scorta delle condizioni contrattuali ed economiche previste dal capitolato d’appalto e dal Ccnl di categoria Commercio e Terziario. Le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente l’operato della società Telereading volto a salvaguardare i livelli occupazionali, dopo un complesso periodo legato all’emergenza pandemica, che ha visto i lavoratori collocati in cassa integrazione per circa due anni. Si è convenuti sull’istituzione di un tavolo di confronto periodico, quale osservatorio sull’andamento del servizio, sulle necessità e le criticità che possano emergere dallo stesso, così da poter dare un contributo alla collettività ragusana, in sinergia con l’amministrazione comunale. Le organizzazioni sindacali inoltre affermano: “Ringraziamo, altresì, l’amministrazione comunale e, in particolare, l’assessore Ciccio Barone, per l’impegno e la collaborazione fornita, affinché potessero essere salvaguardati tutti i posti di lavoro esistenti, nessuno escluso”.

