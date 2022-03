Modica. Tradizione e innovazione nell’esperienza Erasmus in Slovacchia

Si è conclusa sabato 26 marzo 2022 la mobilità in Slovacchia, nella capitale Bratislava, per il progetto Erasmus+ “Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages”.

Cinque studenti dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, accompagnati dai professori Gianluca Sasso e Antonella Denaro, hanno trascorso una settimana nella vivace capitale slovacca, svolgendo, presso la Spojená Škola, insieme ai loro coetanei del paese ospitante e dei team provenienti dagli altri paesi partner, Turchia – Ungheria – Romania, attività che hanno permesso di lavorare sul topic del progetto, di socializzare, scoprire nuove culture e comunicare in inglese.

Al tour della scuola, fornita di laboratori ben attrezzati, e alla lezione sull’Android Studio Element, sono seguiti ice breaking activities e giochi alla scoperta dell’Europa con utilizzo dell’app Kahoot, attività che ha permesso ai partecipanti di migliorare le loro competenze digitali. Interessanti anche i momenti dedicati al Fashion Show, sulle tendenze nella moda degli slovacchi, alle canzoni, ai balli nonché ai costumi tradizionali. Sono stati organizzati anche “creative workshops” con studenti e docenti stranieri coinvolti nella realizzazione di lavori artigianali.

Ai momenti di confronto e ricreativi nella scuola, si sono succedute visite culturali nella città e in alcuni castelli delle zone limitrofe, alla scoperta della storia e cultura dei luoghi. A fare da guida nella capitale, sono stati gli stessi studenti slovacchi. Ad ogni team sono stati assegnati due studenti, che hanno trascorso i pomeriggi con i loro coetanei stranieri, guidandoli nella scoperta dei luoghi della città più caratteristici o frequentati da giovani.

Un mix di tradizioni e moderne tecnologie, di valorizzazione delle peculiarità distintive di ogni nazione e allo stesso tempo delle affinità fra nazioni, la mobilità ha evidenziato il fil rouge che attraversa l’Europa e che unisce i popoli dell’UE, generando nei ragazzi partecipanti entusiasmo e nuova consapevolezza nell’essere cittadini europei.

Adesso i 5 partner continueranno a lavorare sulla creazione di un dizionario digitale da approfondire durante la prossima mobilità che avrà luogo a ottobre 2022 in Ungheria.

Salva