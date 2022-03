È deceduto Angilinu Cavadduzzu, all’anagrafe Angelo Cavallo. Per decenni ha fatto l’autotrasportatore ma rappresentava, in particolare, i piccoli autotrasportatori. Persona cordiale, sempre pronto allo scherzo, era ben voluto da tutti a Modica anche perché molto conosciuto. Aveva 85 anni e sarà una di quelle persone che resteranno indelebili nella memoria di molte generazioni di modicano e non solo.

Salva