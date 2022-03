Ragusa. “Insieme alla Cisl, protagonisti del cambiamento”

Insieme alla Cisl, protagonisti del cambiamento. Così, il segretario generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, si rivolge ai lavoratori del mondo della scuola che la prossima settimana, il 5, 6 e 7 aprile, rinnoveranno le proprie RSU.

Un momento di democrazia e di partecipazione, che offre alle lavoratrici e ai lavoratori della Scuola, dell’Università e della Ricerca l’opportunità di eleggere direttamente chi dovrà rappresentarli nella contrattazione sul luogo di lavoro.

“È un momento di grande partecipazione e aggregazione tra i lavoratori – commentano Vera Carasi, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, e Giovanni Migliore, segretario generale della Cisl Scuola territoriale – Ha fatto bene il nostro segretario Sbarra a ribadire l’importanza di questa scadenza elettorale che arriva dopo un periodo pandemico che ha messo a dura prova i lavoratori. Il sindacato è rimasto uno dei pochi soggetti in grado di aggregare le persone e farle sentire partecipi delle nuove dinamiche.

Grazie alla forte iniziativa della CISL, – ricordano Carasi e Migliore – il Governo ha sottoscritto importanti impegni per il riconoscimento del lavoro per gli operatori della scuola sotto il profilo economico e sociale. Col Patto per la Scuola al centro del Paese, del quale esigiamo piena e puntuale attuazione, questo sindacato ha marcato principi ben precisi che guardano al futuro.

Fondamentale per questo sollecitare un attivo protagonismo che parta dal basso, coinvolgendo in prima persona lavoratrici e lavoratori, valorizzando il ruolo delle Rsu e dei delegati eletti democraticamente in tutti i luoghi di lavoro.”

La Cisl Scuola Ragusa Siracusa è presente in tutte le scuole, Istituti Comprensivi e Superiori, delle due province.

“C’è voglia di rappresentatività e di tutele – concludono Vera Carasi e Giovanni Migliore – Non c’è stata alcuna difficoltà a trovare i candidati. Lavoratrici e lavoratori che vogliono spendersi per rappresentare al meglio i colleghi all’interno delle scuole. Un impegno che mira al miglioramento della qualità del lavoro e che, inevitabilmente, contribuirà ad aumentare le garanzie per l’offerta formativa delle nostre scuole.”

Salva