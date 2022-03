A Ragusa e a Modica la nuova manifestazione per auto storiche

Ancora una iniziativa promossa dal Veteran car club ibleo che, dopo due anni di fermo delle attività, ha ideato nuovi format nel tentativo, anche, di recuperare il tempo perduto. E’ questo il senso della prima edizione dell’iniziativa denominata “Primavera nel barocco ibleo” e che è rivolta alle auto storiche con finalità turistico-culturali. Si comincia domani e si prosegue sino a domenica 3 aprile. In particolare, domani, venerdì 1° aprile, dalle 11 alle 12,30, l’accoglienza dei partecipanti e le verifiche presso l’hotel Mediterraneo palace di Ragusa. Alle 13 pranzo in hotel e, a seguire, alle 16, visita culturale del centro storico cittadino. Alle 20, cena in hotel. Sabato 2 aprile, partenza alle 9, parcheggio in piazza Matteotti a Modica e visita guidata per conoscere al meglio la città della Contea. Dopo il pranzo, visita dei musei e tour cittadino. Inoltre, i cittadini modicani saranno invitati a votare l’auto più elegante. Alle 18,30 rientro in hotel a Ragusa e cena. Domenica, poi, partenza alle 9 per andare a visitare le bellezze monumentali di Ibla. Dopo, alle 13, si terrà il pranzo conclusivo della manifestazione. Le iniziative, ovviamente, si terranno nel rispetto delle norme nazionali anticovid. “Sono 26 le auto storiche partecipanti alla kermesse – sottolinea il presidente del Veteran car club ibleo, Antonino Provenzale – e direi che, in tempi di epidemia, visto che purtroppo ancora questa piaga non si può dire cessata, sono un risultato assolutamente interessante che ci pone lungo la strada della migliore ripresa. Abbiamo pensato a questo format, senza alcun tipo di competizione, per fare vivere agli appassionati di auto storiche la bellezza dei nostri posti. Ringraziamo i Comuni di Ragusa e di Modica per la collaborazione”.

