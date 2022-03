Danni sulla A 18. Chiuso lo svincolo di Rosolini e di Noto

Disagi per gli automobilisti che percorreremo la A18 Siracusa-Gela, a causa del cedimento di una veletta del cavalcavia n° 5. L’Anas ha provveduto alla chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso tra lo svincolo di Noto (km 24,700) e lo svicolo di Rosolini (km 40,100), in entrambi i sensi di marcia. Sono all’opera le squadre dei tecnici per capire l’entità del danno.Chi percorre la A18, in direzione Gela, deve, per il momento, uscire obbligatoriamente a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini mentre chi è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.

Soltanto al termine delle verifiche tecniche, che definiranno gli interventi da predisporre, potranno essere definiti i tempi di riapertura della tratta autostradale della Siracusa-G

