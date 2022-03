Ausiliario della sosta aggredito da automobilista a Vittoria

Un automobilista ha aggredito a Vittoria un ausiliario della sosta, dipendente della Parknet, la ditta che gestisce le zone blu in città. È avvenuto in via Bixio. L’uomo, che ha 33 anni, è stato colpito alle spalle da uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga dopo avere colpito al volto con un pugno la vittima. Quest’ultimo ha riportato la rottura del setto nasale: la prognosi è di 30 giorni.

Il sindaco Francesco Aiello ha espresso «sdegno e indignazione per il pestaggio di un dipendente addetto alle Zone Blu. Qualunque problema deve essere affrontato con la testa, la ragionevolezza, il rispetto. Esprimo solidarietà all’interessato e bandisco dalla nostra comunità’ gli incivili che lo hanno aggredito». Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra, ha espresso solidarietà ed ha chiesto «alla città uno scatto d’orgoglio per isolare gli atteggiamenti prevaricatori e dare prova d’essere una grande comunità»

