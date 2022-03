L’Ucraina disponibile a soddisfare le richieste russe?…di Giannino Ruzza

la foto è concessa in esclusiva a Giannino Ruzza

Il capo della delegazione russa che sta negoziando con la parte ucraina, Vladimir Medinski, ha dichiarato che il governo di Kiev, per la prima volta, ha annunciato la sua disponibilità a soddisfare le richieste su cui Mosca ha insistito negli ultimi anni. La posta in gioco è evitare la presenza della Nato nella Regione. “Se questi impegni saranno rispettati, possiamo iniziare a trattare” ha affermato Medinski. Le condizioni sono piuttosto stringenti: il rifiuto di aderire alla NATO, la fissazione dello status di non blocco dell’Ucraina, la rinuncia alle armi nucleari e ad altre armi di distruzione di massa, il rifiuto di schierare basi militari straniere e contingenti militari. Inoltre, l’obbligo di svolgere esercitazioni militari con la partecipazione di forze armate straniere. solo con il consenso dei paesi garanti, inclusa la Russia. Secondo il consigliere del presidente Vladimir Putin, questa è l’essenza, il significato e l’importanza del documento precedentemente concordato, a un livello che viene considerato sufficientemente alto, con i rappresentanti ucraini. “Ieri la parte ucraina ha dichiarato per la prima volta – e per iscritto – di essere pronta a soddisfare una serie di condizioni cruciali per costruire relazioni normali e, spero, di buon vicinato con la Russia”, ha riassunto Medinski in un’intervista al canale russo RT. Tuttavia, «il lavoro continua, le trattative continuano. Voglio sottolineare che la posizione di principio da parte nostra riguardo alla Crimea e al Donbas rimane invariata”, ha sottolineato. Medinski ha anche ribadito la posizione di Mosca secondo cui “in tutti questi anni il regime di Kiev ha compiuto un flagrante genocidio contro il popolo del Donbass” e ha assicurato che “ci sono prove inconfutabili” che il governo ucraino “aveva nei suoi programmi di lanciare un’offensiva contro la popolazione russa del Donbass”.

