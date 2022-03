Concorso Ercole Olivario. Solo “Menzioni di merito” per le aziende siciliane

Sono stati annunciati oggi a Perugia in Umbria, nel Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, i vincitori della XXX edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dello Sviluppo Economico, ed il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano ed Italia Olivicola. I dodici premi assegnati nelle tre categorie principali non ha visto premiate quest’anno aziende agricole olearie siciliane. Mentre nelle menzioni di merito per la categoria “Giovani imprenditori under 40”, è stata premiata l’azienda siciliana Agrestis Società Cooperativa Agricola di Bucchieri (SR). Invece nella menzione di merito per “L’impresa donna” il riconoscimento è andato all’ Azienda Agricola Biologica Titone di Locogrande (TR), all’Azienda Terraliva di Frontino Giuseppina di Siracusa, a Fisicaro Sebastiana Frantoio Galioto di Ferla (SR). Per la provincia di Ragusa, premiata la Società Agricola Giovanni Cutrera di Piano Dell’Acqua.

Salva