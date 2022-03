Modica, Museo Campailla alla Fondazione “Salvatore Calabrese”

Con una delibera dello scorso 22 marzo, il sindaco Ignazio Abbate, l’assessore Maria Monisteri e la Giunta comunale di Modica hanno affidato la gestione del Museo della Medicina “Tommaso Campailla” alla Fondazione “Salvatore Calabrese”.

La delibera è immediatamente esecutiva e stabilisce un affidamento di 3 anni in favore della Fondazione, istituita lo scorso anno, a Modica, per iniziativa del suo presidente, Luigi Calabrese.

La Fondazione Salvatore Calabrese si occuperà delle attività museali a titolo gratuito e la direzione scientifica sarà guidata dal professor Giuseppe Barone. Tra le attività, i servizi di informazione, consulenza e assistenza ai visitatori, la creazione di un sito web, la catalogazione dei reperti e dei libri, l’organizzazione di eventi culturali.

Uno degli obiettivi più ambiziosi è la creazione di una rete di alleanze con associazioni, isti-tuti, imprese e centri di ricerca che consentirà la trasformazione del museo nella prima istituzione museale regionale dedicata alla “Storia della Medicina e delle Scienze”

“Il Museo non sarà solo storia, ma anche innovazione – ha detto il presidente Luigi Calabrese – Abbiamo in programma, infatti, l’istituzione di una borsa di studio per giovani laureati impegnati in progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie e nanotecnologie”

Salva