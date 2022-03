Domenica a Modica protesta degli allevatori

Domenica, dalle 10,30,a Modica si svolgerà una manifestazione di allevatori contro il rincaro spropositato ed improvviso dei costi produzione : Mai come in questo momento le aziende agricole e zootecniche stanno rischiando la chiusura definitiva e l’estinzione di tante categorie ivi comprese le imprese riguardanti l’indotto che vi ruota attorno. La produzione sotto costo può anche essere sostenuta da un bilancio aziendale fin quando é solo un fattore momentaneo ma quando diventa, come sembra, un elemento strutturale che in breve tempo stravolge ogni previsione o programmazione, l’allarme diventa drammatico. I promotori della manifestazione tengono inoltre a precisare che prendono le distanze dagli organizzatori del presidio del polo commerciale. La politica che come sempre accade é pronta a speculare specie in momenti preelettorali la smetta di giocare e pensi a risolvere e superare strutturalmente gli ostacoli che oggi (PURTROPPO grazie alla guerra) si presentano in maniera prepotente e che ci pongono davanti ad un bivio: rimanere produttori e rilanciare o diventare definitivamente consumatori di prodotto estero. Autosufficienza in tutto o pericolosa dipendenza dagli altri ? Per ogni comunicazione che riguarda la manifestazione, le sue motivazioni, i suoi obiettivi, la stampa é pregata di rivolgersi al numero 3385202658 del Sig Domenico Zacco. Comunicato dai promotori in ordine : Caccamo Raffaele, Cappello Matteo, Cappello Orazio, Iaconinoto Davide, Petrglieri Raffaele, Scifo Giovanni.

