Il Modica Calcio si prepara per il derby col Vittoria, si gioca a Comiso

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per il Modica Calcio, che si appresta ad affrontare la difficile trasferta sul campo del Vittoria, per il tanto atteso derby ibleo, che finalmente dopo tanti anni si gioca con le due formazioni che navigano nelle zone alte della classifica.

Il Modica, infatti, è l’attuale vicecapolista del campionato di Promozione e ha come obiettivo continuare a vincere per continuare la sua rincorsa verso la vetta, ma di fronte si ritroverà una squadra, in salute e in rimonta come quella biancorossa che nel girone di ritorno ha scalato moltissime posizioni in classifica e ora si ritrova a lottare per un posto nella griglia dei play off, cosa assolutamente impensabile prima dell’avvento in panchina di Dario Costantino.

Si giocherà al “Borgese” di Comiso alle 15, con la presenza del pubblico sugli spalti. La Commissione dei pubblici spettacoli, infatti, nel sopralluogo di oggi non ha dato il nulla osta per aprire le tribune del “Gianni Cosimo” motivo per cui la dirigenza biancorossa ha deciso di giocare sul campo casmeneo.

Per la sfida ai biancorossi ipparini, mister Giancarlo Betta non potrà contare sull’apporto di Marco Basile, uscito anzitempo domenica scorsa con il Megara per un problema muscolare, ma ritrova capitan Vindigni assente domenica scorsa ma che per tutta la settimana si è allenato regolarmente con il gruppo rossoblu.

“Il Vittoria – spiega Giancarlo Betta – è una squadra completamente diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato all’andata. Hanno cambiato allenatore e si sono rafforzati con gente che per la categoria è un lusso e i risultati che stanno ottenendo ripagano gli sforzi che la società ha sostenuto. Sono al momento una delle squadre più in forma del momento – continua – per questo dovremo stare attenti anche ai particolari perchè hanno buone individualità e compattezza di gruppo. Speriamo di poter giocare con la presenza del pubblico sulle tribune, perchè se un derby ha un fascino particolare, giocarlo senza tifosi questo fascino va scemando. Speriamo di giocare una bella partita perchè le squadre che si affronteranno sono in condizione di dare spettacolo, ma – conclude Betta – soprattutto che sia una bella giornata di sport tra due squadre tra le più blasonate in Sicilia e tra due città che per cultura e tradizione meritano sicuramente palcoscenici maggiori del campionato di Promozione”

