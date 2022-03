Calcio. Il Santa Croce pronto a onorare il campionato a Ragusa

L’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, propone il derby fra la capolista Ragusa e il Santa Croce. Dopo la sosta forzata nel turno infrasettimanale, la squadra di Lucenti con la salvezza acquisita andrà a finire Ragusa senza l’assillo del risultato. I biancazzurri del Cigno vogliono comunque fare bene e nel rispetto del campionato e dei forti avversari, metteranno ogni energia per contrastare gli azzurri iblei. Sulla carta e con la classifica in mano, il Ragusa è nettamente superiore alla squadra di Lucenti, ma è anche vero che ogni derby racchiude delle insidie e ci si può scommettere che la truppa di Lucenti entrerà in campo agguerrita e senza remore. Il tecnico santacrocese non avrà a disposizione il solo Ivan Baumwollspinner che è stato appiedato da una squalifica, mentre, recupererà tutti gli altri effettivi compresi il portiere Manno e il difensore Mancuso.

“Nel rispetto del campionato e dei nostri avversari ci giocheremo le nostre carte per vincere. – commenta Gaetano Lucenti – Entreremo in campo convinti delle nostre potenzialità e con rispetto per il Ragusa che per me è la squadra più forte del campionato. Affrontare un avversario che è ancora in corsa per un obiettivo, darà alla gara quel tocco di spettacolarità che in queste ultime gare è mancato. Spero sia una festa dello sport e che la gente ragusana e santacrocese si diverta”.

La gara si giocherà allo stadio “Aldo Campo ” di Ragusa e avrà inizio alle ore 16.00. A dirigere la contesa sarà il signor Chieppa della sezione di Biella che sarà assistito dai signori Florio e Principato di Agrigento.

