Vittoria, travolto e ucciso: caccia al pirata della strada

Travolto e ucciso da un pirata della strada a Vittoria. Si cerca l’investitore. La vittima è il 36enne Giuseppe Castello,investito martedì sera, poco dopo le 19, sulla strada statale 115. Castello è stato investito da un’auto che proveniva da Gela e che viaggiava in direzione di Vittoria- Comiso. L’auto non si è fermata per prestare soccorso. L’uomo è morto sul colpo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Ragusa che ha raccolto alcuni elementi utili per l’identificazione dell’auto: sull’asfalto sono rimasti alcuni frammenti e si visioneranno le immagini delle telecamere lungo il tragitto. L’investitore è ricercato per omissione di soccorso e omicidio stradale.

Castello, disoccupato, abitava in periferia a Vittoria. La salma si trova nell’obitorio. L’indagine è condotta dal sostituto procuratore Santo Fornasier.

