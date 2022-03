Carasi(Cisl): “Anche negli iblei contratto per legalità e sviluppo”

“Mai abbassare la guardia nei confronti di ogni forma d’illegalità, corruzione, caporalato, sfruttamento delle persone, della sicurezza e della trasparenza”. Lo dice la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, facendo riferimento alle numerose iniziative aventi per comune denominatore la legalità che si sono tenute negli ultimi giorni anche nell’area iblea. “Ecco perché – aggiunge – è fondamentale costruire insieme un contratto per la legalità e lo sviluppo che dia certezze a lavoratori, imprese, famiglie con una grande attenzione alla trasparenza degli appalti e delle procedure di attuazione dei progetti. Sono necessari, su più fronti, spazi di condivisione decisionale che attengono agli investimenti del Pnrr. E, anche in provincia di Ragusa, abbiamo, da questo punto di vista, una grande sfida da portare avanti”. Per Carasi, “puntando sulle aree Zes di cui il territorio può fregiarsi, è il momento di attivare le leve di fiscalità di sviluppo per attrarre capitali produttivi freschi. Dobbiamo valorizzare, inoltre – aggiunge la segretaria – le numerose vocazioni sociali e produttive dei nostri territori, il tessuto industriale, agroalimentare, con le sue potenzialità turistiche, logistiche e commerciali. Bisogna costruire, sfruttando al massimo le potenzialità dell’infrastruttura di Pozzallo, una portualità aperta agli interscambi mediterranei, mediorientali e internazionali. Per fare tutto questo bisogna ritrovarsi in un cantiere partecipato della responsabilità e della legalità, denunciando le possibili infiltrazioni criminali, spezzando il velo della paura e dell’indifferenza. Una cosa è certa. Tutto si può fare in questa fase tranne perdere posti di lavoro. Così come vanno alzate le misure di sostegno alle politiche passive, gli ammortizzatori sociali”.

