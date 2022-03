Mondello. Preservare gli oceani e gli ecosistemi marini

Appuntamento da non perdere lunedì 4 aprile dalle 10,30 alle 13,00 presso il Golfo di Mondello (PA). Nell’ambito del progetto Energy4Blue E.ON Save The Wave, l’obiettivo sarà quello di confrontarsi sull’importanza di preservare gli oceani e gli ecosistemi marini, attraverso attività come la riforestazione della posidonia. A questo proposito, un workshop educativo permetterà ai giovani studenti di sperimentare l’intelaiatura delle talee della preziosa pianta marina endemica, che svolge un ruolo importante per la vita del mare. Successivamente, il biologo Antonio Scannavino effettuerà un’operazione di immersione e posizionamento delle talee di Posidonia Oceanica sul fondale del Golfo di Mondello.

Salva