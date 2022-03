Ieri seduta del Consiglio comunale di Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica in sessione pubblica ordinaria con all’ordine del giorno l’attività ispettiva dei Consiglieri con quattro interrogazioni, la surroga della consigliera dimissionaria Castello, le proposte di deliberazione riguardante l’approvazione delle aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2022, e quella concernente l’imposta di soggiorno per l’anno 2022 e la mozione concernente, la devoluzione del gettone di presenza per l’emergenza in Ucraina. A inizio di seduta, la Presidente Minioto, ha comunicato ai Consiglieri presenti che il consiglio, come d’accordo con i capigruppo, avrebbe affrontato solamente due dei punti posti all’ordine del giorno, l’attività ispettiva e la mozione con l’anticipazione del punto. Tutto ciò per la concomitanza con la fiaccolata per la Pace prevista per le ore 20.30. Per quanto riguarda l’attività ispettiva delle quattro interrogazioni, le due a firma del Consigliere Cavallino sono state ritirate dallo stesso, mentre quella riguardante la Didattica a distanza (DAD), Didattica Integrata (DDI), diritto allo studio, ha risposto il Sindaco, sia in forma scritta sia verbale, ai consiglieri di minoranza firmatari della stessa. Infine, per quella che si riferisce al lamentato disservizio alla cittadinanza per la mancata distribuzione dei sacchetti per l’umido, è intervenuto l’Assessore all’ecologia Lorefice, dando ampia spiegazione al Consigliere Medica, tenuto conto che già dal primo luglio dello scorso anno la plastica è stata bandita e quindi non più utilizzabile, per tale ragione c’è stato un breve e momentaneo disagio per i cittadini, ma prontamente risolto. Dopo l’attività ispettiva, è stato anticipato il punto relativo la Mozione di cui sopra, votata all’unanimità dei presenti. Terminata la votazione, la presidente Minioto ha dichiarato chiusa la seduta, rinviando i lavori a lunedì 28 marzo p.v. alle ore 19.00, non avendo ancora esauriti i punti all’ordine del giorno.

