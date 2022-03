Vittoria. Nuovi furti tra studi professionali e aziende agricole

“Questa volta è stata presa di mira la sede di Agci cooperative. L’ultimo episodio accaduto ieri ci fa comprendere come, a Vittoria, nonostante l’impegno profuso delle forze dell’ordine, la situazione sia ancora in bilico e sia necessario intervenire per evitare che peggiori ulteriormente”. E’ quanto afferma il consigliere comunale, Biagio Pelligra, segretario cittadino di Mpsi, dopo avere appreso del furto consumatosi ai danni della sede dell’associazione di categoria. “E se si riflette sul fatto che, nei giorni scorsi – continua Pelligra – sono stati presi di mira la Cna, la Cgil, diversi studi professionali, aziende agricole e altri siti sensibili, si ha chiara la percezione che Vittoria sia alle prese con un serio problema. Esprimiamo, naturalmente, la nostra solidarietà a Nanni Terranova, referente locale di Agci, che, tra l’altro, ha denunciato pubblicamente l’accaduto, e speriamo che ci si dia una definitiva mossa per venire a capo di questa delicata vicenda riguardante l’ordine pubblico. Il sindaco Aiello, nei giorni scorsi, ha tenuto un tavolo, a livello locale, sul fronte della sicurezza e della legalità. Ci piacerebbe comprendere quali saranno le ricadute di questi confronti e verificare sul campo le risposte che arriveranno. Purtroppo, la situazione è così pesante che non si può più fare finta di niente”.

