Pozzallo. Il Pd sosterrà il candidato sindaco Enzo Galazzo

La segreteria del Partito Democratico di Pozzallo, in condivisione con i vertici provinciali e regionali, sosterrà, per le prossime amministrative, il candidato sindaco Enzo Galazzo. “La scelta di proporre Galazzo – viene spiegato – , tra l’altro, è frutto di un lungo lavoro portato avanti dalla Segreteria “dem” Paoletta Susino la quale, da quando è stata eletta alla guida della segreteria locale del PD (dal marzo 2019), ha avviato un percorso finalizzato ad allargare gli orizzonti per un progetto nuovo e aperto a tutte le forze politiche e civiche sane, in particolare alle donne, ai giovani, alle associazioni e alle forze progressiste di sinistra storiche che hanno a cuore la rinascita politica della città di Pozzallo. «Il PD – afferma Paoletta Susino- è al lavoro da diverso tempo per portare al centro la politica nel dibattito pozzallese. In questi anni abbiamo lavorato per allargare la nostra proposta politica, lavoro che ha portato alla candidatura di Enzo Galazzo che riteniamo essere una figura autorevole e in grado di convogliare le risorse della città che vogliono creare un’alternativa ad un metodo politico non condiviso. Il Partito Democratico è quindi in prima linea in questo progetto costruito attorno alla figura di Enzo Galazzo che rappresenta, certamente, una proposta valida che mette al centro i bisogni della città e dei cittadini pozzallesi»

