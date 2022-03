Comiso, arrestato dalla Polizia. Nascondeva stupefacente a casa

La Polizia di Comiso ha arrestato in flagranza di reato un soggetto trovato in possesso di marijuana e hashish . L’arresto è scaturito dall’implementazione dei servizi di pattugliamento nel territorio di Comiso, per contrastare il fenomeno dello spaccio anche a tutela dei più giovani, che spesso si avvicinano agli stupefacenti anche per mera curiosità, rimanendone coinvolti. In occasione di tali servizi veniva notato un insolito andirivieni di persone, tra cui molte conosciute quali assuntori di droghe leggere, da un’abitazione del centro storico di Comiso, che ha insospettito gli Agenti su una presumibile attività di spaccio da parte dell’occupante dell’immobile. Alla luce di ciò, gli Operatori facevano irruzione all’interno della casa, rinvenendo ben occultato, un sacchetto contenente circa 90 grammi tra marijuana hashish, di cui in parte già confezionate in 50 dosi singole pronte per essere smerciate La sostanza stupefacente rinvenuta, assieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione sono stati posti sotto sequestro, mentre il soggetto che aveva in uso l’immobile è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che la mattina seguente ha convalidato l’arresto.

