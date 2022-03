Giovanni Bruno, il marittimo pozzallese, la moglie Arina e la figlioletta di 22 mesi sono arrivati in Romania, in fuga dalla guerra in Ucraina, Manca l’ultima tappa, ovvero il volo che li riporterà a Palermo.

La bella notizia arriva da Simone Zazzera, giornalista di Radio Rai che ha soccorso Giovanni Bruno e la sua famiglia

