Cina, precipita Boeing 737 con 132 persone a bordo. Nessun superstite

Disastro aereo nel sud della Cina. Un Boeing 737 della China Eastern Airlines decollato da Kunming e diretto a Guangzhou, si è schiantato al suolo intorno alle 14:38 (ora di Pechino) in una zona montuosa vicino alla città di Molang nella contea di Tengxian. L’aereo del volo MU5735 con a bordo 132 passeggeri e nove membri dell’equipaggio, ha preso fuoco dopo l’impatto al suolo. Pronti i soccorsi arrivati dalla vicina provincia del Guangdong che ha inviato 505 vigili del fuoco e 97 veicoli in aiuto alle operazioni di soccorso. Mentre la commissione sanitaria regionale del Guangxi ha inviato sul posto dalla città Wuzhou, 12 medici, 80 operatori sanitari e 36 ambulanze. I vigili del fuoco hanno rinvenuto molti pezzi del boeing sparpagliati a diverse centinaia di metri di distanza. Il presidente Xi Jinping, ha prontamente avviato un’inchiesta per individuare la causa dell’incidente e rafforzare il controllo di sicurezza del settore dell’aviazione civile, al fine di garantire l’assoluta sicurezza dei voli e della vita delle persone. Al momento non sono stati segnalati sopravvissuti dopo l’impatto al suolo del Boeing 737 nella semideserta area montuosa.

