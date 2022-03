Amministrative a Monterosso. La ruota si mette in moto

Ieri sera nei locali del Centro Giovanile è stata presentata ufficialmente la compagine elettorale di Santi Benincasa “ Noi siamo Monterosso”.

“ La nostra compagine ha pochi mesi di vita – ha affermato il candidato sindaco Santi Benincasa- ma è composta da donne e uomini che metteranno a disposizione della collettività il Tempo e le Competenze necessarie per amministrare al top il nostro Monterosso . Ciò che diciamo- continua Benincasa nel suo interevento – e che farà parte del nostro programma nasce dal confronto con molti cittadini che hanno manifestato l’esigenza improcrastinabile di vivere in un paese migliore di come è stato fino ad oggi, sicuro, pulito,organizzato nei particolari con al centro l’uomo. Un piccolo borgo non ha grandi fondi da investire, pur tuttavia ci prodigheremo alla realizzazione dei tanti lavori pubblici inevasi. Valorizzeremo i nostri giovani i quali saranno coinvolti in progetti locali ed europei. Cureremo molto la cultura, l’arte, l’istruzione e lo sport . Aiuteremo i disabili, gli anziani, i disoccupati, le famiglie bisognose, le fasce più deboli della nostra comunità e valorizzeremo la solidarietà. In poche parole bisognerà ‘ cambiare per migliorare’ naturalmente in meglio e senza aver timore

di sbagliare”.

Nella foto un momento dell’intervento di Santi Benincasa .

