Monterosso Almo. Aiuti per i profughi della guerra in Ucraina

Per la festa di San Giuseppe presso la Chiesa di San Giovanni Battista è stato realizzato il tradizionale “Altare di San Giuseppe”

in cui è stato possibile portare generi alimentari

a media o lunga conservazione ed offerte n denaro di cui una prima parte sono già state destinate ai profughi della guerra in Ucraina.

Padre Giuseppe Antoci nel corso delle celebrazioni eucaristiche ha annunciato che con la somma in denaro raccolta e’ stato comprato una certa quantità di pellet destinato al riscaldamento di un centro che ospita una quarantina di profughi ad ovest dell’Ucraina . Tra qualche giorno saranno inviati gli altri generi alimentari di prima necessità e medicinali raccolti in chiesa in questi giorni.

