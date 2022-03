Cisl FP Rg/Sr. Passanisi eletto nel Consiglio Generale Nazionale

Il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, è stato eletto nel consiglio generale nazionale della sigla sindacale a conclusione della tre giorni tenutasi a Napoli. La città partenopea ha ospitato, dal 15 al 17 marzo scorsi, il congresso nazionale della Cisl Funzione pubblica con la riconferma di Maurizio Petriccioli alla guida della federazione. La segreteria territoriale ha partecipato ai lavori con alcuni dirigenti sindacali dei vari comparti. Grande soddisfazione per il riconoscimento nei confronti di Passanisi. “Prosegue così – spiegano dalla Cisl Fp – il percorso sindacale della federazione Ragusa Siracusa a sostegno della qualità dei servizi pubblici e a garanzia dei lavoratori del settore. La presenza di Passanisi all’interno del rinnovato organismo statutario di massimo livello è frutto di un lavoro di squadra che vede sempre più rafforzata la nostra caratura, supportata dalla forte impronta all’indirizzo del rinnovamento della propria classe dirigente, su un territorio che reclama interventi di miglioramento che devono continuare ad essere evidenziati anche in ambito nazionale”. Soddisfazione anche da parte del segretario generale. “E’ un riconoscimento – sottolinea Passanisi – che ci riempie d’orgoglio, non solo dal punto di vista personale ma proprio per la sottolineatura dell’attività di un intero gruppo di persone che si stanno muovendo per rendere sempre più importanti le sfide del sindacato in quest’epoca di grande transizione in cui occorre gettare delle basi sicure e stabili per pensare a un nuovo sindacalismo”.

