Calcio. Il Santa Croce in trasferta a Taormina

Trasferta insidiosa per il Santa Croce calcio che sarà ospite del forte Taormina. La gara valevole per la decima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza vedrà in campo due compagini che oramai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Dopo la decisione della Lega di annullare i play out e di considerare l’ultima in classifica (che è L’Atletico Catania dopo i ritiri di Leonzio e Aci Sant’Antonio) l’unica retrocessa diretta, il Santa Croce si trova ad un passo dalla salvezza matematica. I biancazzurri, infatti, in caso di sconfitta da parte degli atletisti sarebbero sicuri della permanenza nel massimo campionato regionale e quindi saranno sollevati da ogni pressione psicologica e giocheranno con molta più serenità. Mister Lucenti ci tiene tanto a fare bene e la ricerca della prima vittoria del 2022 è diventata una questione di principio. D’altro canto i padroni di casa, anch’essi senza nessun obiettivo non vorranno cedere il fianco e forti di una rosa di tutto rispetto, vorranno fare bene sul proprio terreno di gioco. Mister lucenti spera di recuperare gli acciaccati Manno, Oulijc e Reale, mentre, sarà ancora stop per il difensore Salvatore Mancuso che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica.

“Domenica ci teniamo tanto a fare bene. – dice il difensore biancazzurro Rafael Guerra – In settimana ci alleniamo con grande intensità e vogliamo regalare alla società una bella soddisfazione per ripagarla dei tanti sacrifici che fa per noi. Nonostante i brutti risultati, infatti, la società non ci ha mai fatto mancare nulla e tutta la squadra vuole ripagarla con prestazioni in cui l’impegno sia al massimo. La ricerca della vittoria è diventata l’obiettivo di questo finale di stagione e anche a Taormina andremo per fare bottino pieno. Naturalmente siamo rispettosi del valore dei nostri avversari, ma, la nostra è una squadra giovane e quando andiamo in campo non guardiamo né la classifica, né tantomeno la qualità dei nostri avversari. Siamo ad un passo dalla salvezza matematica e sarebbe bello conquistarla domenica proprio con una vittoria”.

La gara si giocherà alle ore 14.30, a porte chiuse e senza presenza di pubblico, allo stadio “Bagicalupo” di Taormina. A dirigere la gara sarà il signor Luca Naselli della sezione arbitrale di Catania che sarà assistito dai signori Lombardo della sezione di Caltanissetta e Conti della sezione di Enna.

