Ciclismo. Anche Catalfamo correrà per la Multicar di Vittoria

Diego Catalfamo è uno dei ciclisti della categoria juniores che, in provincia di Ragusa, si è messo più in evidenza per la voglia di vincere e per la capacità di guardare avanti con determinazione e capacità di definire le strategie di approccio alle gare con notevole maturità. In questa stagione, Catalfamo vestirà i colori gialloblù dell’Asd Multicar Amarù che sta predisponendo un gruppo atletico molto consistente, capace di potere puntare a traguardi di tutto rispetto. “Le esperienze che abbiamo maturato – afferma il presidente del sodalizio ipparino, Carmelo Cilia – ci sono servite per mettere insieme un organico di tutto rispetto. Ringrazio, in proposito, oltre al patron Riccardo Amarù, anche il vicepresidente Giuseppe Massaro che, assieme al sottoscritto, si è scommesso per cercare di compiere ulteriori passi in avanti. Non ci sono dubbi che si stanno gettando le basi per una stagione di tutto rispetto nel corso della quale cercheremo di ritagliarci le nostre soddisfazioni. Stiamo lavorando con grande entusiasmo e soprattutto con la prospettiva di crescere sempre di più. Pensiamo di meritarcelo per gli sforzi profusi a tutto campo”.

