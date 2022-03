Comiso. Non pagati gli stipendi alla Cooperativa “Volta Pagina”

Il mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti della cooperativa “Volta Pagina” che opera a Comiso nel settore disabilità sta creando notevoli difficoltà agli operatori.

Si riscontra che la cooperativa ha pagato fino a ottobre 2021.

Con nota del 9 marzo scorso la FP CGIL aveva sollecitato il sindaco a pagare le fatture da luglio 2021 fino ad oggi (quasi un anno) non liquidate per consentire il normale pagamento degli stipendi. Parliamo di un servizio indispensabile per un’intera comunità.

Si tratta della gestione di persone con disabilità mentale che si trovano sole e che hanno bisogno di un continuo sostentamento.

Se entro il 29 marzo prossimo, è scritto in una nota inviata al Sindaco di Comiso e al Prefetto di Ragusa, i lavoratori non riceveranno nessuno stipendio sarà deciso un giorno di sciopero e terranno un sit-in davanti il palazzo di città.

“Stranizza che nonostante una richiesta formale al sindaco e alla cooperativa, commenta Salvatore Tavolino, segretario provinciale della CGIL di Ragusa, nessuno ha sentito il dovere (quanto meno) di dare una risposta, anche per mera sensibilità istituzionale.

E’ impensabile che i lavoratori possano per diverso tempo svolgere il servizio senza nessun riconoscimento economico.

Le maestranze hanno famiglia, esigenze personali, e non possano continuare ad anticipare a proprie spese il servizio suddetto.

Già la FP CGIL aveva attivato le procedure di raffreddamento cosi, come previsto dalle normative vigenti.”

