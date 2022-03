Amministrative a Pozzallo. Ora sono 3 i candidati a sindaco

Amministrative a Pozzallo

Sei i candidati alla poltrona di sindaco di Pozzallo nelle elezioni del 2017. Clamoroso, sotto certi aspetti, il risultato che ha sancito allora l’elezione al primo turno di Roberto Ammatuna. Questi i dati del responsoelettorale: Roberto Ammatuna 44,10%, Raffaele Monte 25,42%, Giuseppe Asta 11,73%, Antonella Giannone7,89%, Paoletta Susino 6,12%, Pietro Storniolo 4,75%.

Per le elezioni amministrative del prossimo mese di maggio solo tre, almeno fino ad oggi, i candidati alla carica di sindaco della marinara città che ha dato i natali a Giorgio La Pira: Roberto Ammatuna, sindaco uscente (medico in pensione), Giuseppe Spadola (ingegnere), Enzo Galazzo (avvocato).

Entusiasmi sopiti, oppure cosa? Ne sapremo certamente di più fra qualche settimana su accordi politici e programmi amministrativi.

Intanto, quando mancano poco più di due mesi al voto, il sindaco uscente ha inopinatamente sostituito tre assessori fra cui il fedelissimo Peppe Privitera che è stato anche suo portavoce all’Ars. La decisione assunta ha ovviamente creato forte malumore fra i sostenitori della prima ora e fra gli assessori dimissionati. I nuovi nominati dovrebbero garantirgli un pacchetto di voti più consistente? Forse si, forse no. Anzi, a sentire quelli che ne sanno di più, certamente NO.

Per la verità in molti hanno letto questo cambiamento dell’ultima ora come un segno di nervosismo e debolezza. Ammatuna, inoltre, nel corso di questa legislatura che volge al termine, ha perso due importanti consiglieri comunali: Salvatore Cicero e Maria Bellaera,da sempre legati a lui da rapporti di grande amicizia.Motivo della rottura? A seguito delle dimissioni del vice sindaco Pinuccio Giudice, presentate da oltre un anno, ma strumentalmente congelate, il gruppo consiliare indica come suo sostituto Salvatore Cicero, braccio destro di Ammatuna negli ultimi venti anni.

Il sindaco tergiversa, prende tempo. Praticamente, ritenendo “inutile e improduttiva” l’indicazione del gruppo, non ne tiene conto, non ne vuole sapere. A questo punto Salvatore Cicero e la cognata Maria Bellaera si dichiarano indipendenti. Se tutto questo peserà a favore o a sfavore del sindaco uscente lo diranno i risultati delle prossime elezioni.

E veniamo alla candidatura di Giuseppe Spadola. Primo sfidante di Ammatuna a scendere in campo, deciso e imperterrito prosegue con grande determinazione la sua corsa, per nulla turbato da qualche importante sostegno venuto meno a seguito della candidatura di Enzo Galazzo ufficializzata oggi dallo stesso interessato con un comunicato diffuso su Fb.

Candidatura forte quella dell’avvocato Enzo Galazzo, dicono in molti, che si avvarrebbe, per quanto è dato sapere, della convergenza di forze dell’area di centrosinistra che condividono un virtuoso progetto politico elaborato in alternativa alla gestione autoritaria e clientelare di “un uomo solo al comando” che ha caratterizzato in negativo l’Amministrazione comunale uscente.

