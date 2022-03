Tecnici della Kudos Modica in continua formazione

Alla Kudos Modica il percorso formativo non termina mai. Eugenia Cannata ed Emanuela Terranova, domenica 13 marzo, hanno partecipato al Master Regionale, organizzato dalla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia), che ha avuto come docente Elisabetta Preziosa, ex ginnasta italiana, vincitrice della medaglia di bronzo alla trave agli Europei del 2011 e membro della squadra che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012.

Il Master, dal titolo “Postura e Coreografia nella Ginnastica Artistica”, è stato di gran lunga coinvolgente ed esaustivo ed Elisabetta, vantando le proprie esperienze in campo internazionale, ha certamente incrementato il bagaglio tecnico dei nostri Istruttori.

