Benessere animali, dotazione finanziaria per la misura 14 del Ps

“Con la misura 14 del Psr sarà introdotto, anche nella nostra isola, il riconoscimento degli oneri sostenuti dagli imprenditori per assicurare il cosiddetto ‘benessere animali’”. L’on. Orazio Ragusa, presidente della commissione Attività produttive all’Ars, esprime soddisfazione per il raggiungimento di un traguardo che si pone come obiettivo la promozione del benessere degli animali da reddito attraverso l’adozione di specifici ed oggettivi impegni, assunti volontariamente dagli imprenditori agricoli, in grado di incidere direttamente e significativamente sul benessere psico-fisico degli stessi animali. La dotazione economica sarà di trenta milioni di euro. “Il concetto di benessere negli allevamenti zootecnici – dice l’on. Ragusa citando gli studi alla base del riconoscimento – oltre a migliorare le condizioni di vita degli animali, coinvolge considerazioni di natura etica, riconoscendo l’animale quale “essere senziente”, recentemente molto avvertite soprattutto dai consumatori più attenti alle tematiche ambientali. Gli uffici dell’Unione europea hanno dato il loro okay all’ultima proposta formulata dalla Regione Sicilia che potrà adesso procedere alla emanazione del relativo bando, riconoscendo la liquidazione dell’aiuto spettante ai beneficiari. Si tratta di un intervento di grande spessore per un comparto da sempre trainante per la nostra isola e per la provincia di Ragusa”.

