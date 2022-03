Monterosso Almo. Approvato progetto “Borgo delle stelle”

Approvato dalla Giunta ed inserito nel portale del Minusteto della Cultura

il progetto intitolato “Borgo delle Stelle” di rigenerazione urbana(p.n.r.r.) riguardante i piccoli borghi italiani Il progetto, di 1.590.000 euri è ambizioso e si colloca all’interno di una visione di sviluppo in cui interagiscono risorse economiche, ambientali e paesaggistiche, beni architettonici, beni sociali e culturali. Esso ha avuto inizio dall’ascolto della comunità e delle molteplici realtà associative di Monterosso Almo, condotto in collaborazione con la facoltà di Architettura di Catania, allo scopo di individuare forme di intervento rispondenti alle esigenze del paese e di costruire un percorso partecipato e condiviso.

Gli interventi previsti sono di vario tipo:

Strutturali, riferiti a “dotazioni immobiliari ed ambientali” riguardanti o Palazzo Cocuzza, sede gestionale e ufficio di coordinamento turistico, centro espositivo;

Villa Poggio Angeli: Osservatorio astronomico ed anfiteatro (300 posti a sedere);

Percorso dell’ edicole votive, Itinerari green, diurni e sotto le stelle, storico-architettonici e religiosi: Segnaletica tematica, box per servizi, sentieristica e cartellonistica;

o Riqualificazione dell’Ostello già ricavato nell’ex caserma dei carabinieri e inutilizzato: 28 posti letto.

•Azioni innovative per la valorizzazione del patrimonio immateriale con nuovi prodotti/servizi attraverso la creazione dell’Ecomuseo:

o Valorizzazione del Presepe vivente;

o Esposizioni permanenti e temporanee;

o Iniziative di rafforzamento della comunità (mappe di comunità);

o Realizzazione, narrazione e gestione degli itinerari green, storico-architettonici e religiosi;

o Prodotti digitali per la narrazione di comunità;

o Laboratori didattici culturali, turistici e virtuali;

o Convegni, seminari, eventi culturali;

o Esperienze di osservazione astronomica;

o Esperienze turistiche virtuali;

o Sistemi di prossimità (gestionale e divulgativo).

• Azioni per il potenziamento delle competenze per sostenere il processo di cambiamento in linea con le esigenze della domanda, con formazione di giovani e operatori locali, trasferendo best practices nazionali ed internazionali e l’ organizzazione e gestione di una Cooperativa di Comunità ;

• Potenziamento dell’offerta ricettiva rivolta a target giovanili e alle famiglie, attivando forme di ricettività orientate quali:

o un Ostello;

o Un albergo diffuso.

“L’obiettivo è quello di rendere Monterosso Almo un luogo attrattivo – afferma l’assessore al turismo e vice sindaco Concetta Giaquinta -, integrando tutela, salvaguardia del patrimonio e tradizioni presenti con l’esigenza di rivitalizzazione attraverso la costruzione di un sistema socio-culturale ed economico di supporto all’occupazione giovanile in grado di contrastare, in maniera strutturata, il fenomeno dell’abbandono e dello spopolamento”.

