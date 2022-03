Giarratana. Allarme ingiustificato per la Guardia medica

Dopo la nota di un movimento politico locale, inviata al sindaco, Bartolo Giaquinta, e al Direttore Generale della ASP 7 Ragusa, Aliquo’, si paventava che i cittadini di Giarratana che dall’inizio di aprile avranno bisogno della guardia medica la troveranno quasi sicuramente chiusa o comunque non operativa tutte le sere. Dopo i dovuti contatti con i responsabili della ASP 7 Ragusa il sindaco Bartolo Giaquinta rassicura tutti i cittadini di Giarratana circa l’eccesso di allarme lanciato dal suddetto movimenti politico.

“ Si tratta di un normale avvicendamento di medici titolari – afferma il sindaco – che saranno coperti ricorrendo alla graduatoria per le supplenze. Quindi non ci sarà nessuna chiusura o ridimensionamento del servizio di Guardia Medica.

Ad ogni buon fine, qualora dovessero verificarsi scoperture in qualche turno – conclude Giaquinta- ,i medici di famiglia locali danno fin da ora la disponibilità a coprire i suddetti turni.”

