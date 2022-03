Monterosso, Ciclismo. Morgante nella Nazionale Juniores

Marco Morgante, atleta juniores del team Nial Nizzoli Almo, è stato convocato per partecipare a un allenamento sprinter su indicazione del commissario tecnico della nazionale Marco Villa, con approvazione del team manager squadre nazionali Roberto Amadio. Un importante riconoscimento per la plurima di cui fa parte il Gsd Almo 1966 che continua a portare avanti questo progetto con piena consapevolezza dei propri mezzi. “Ho visto molta voglia di fare – dice Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – e questo entusiasmo galvanizza parecchio l’ambiente perché significa che si punta molto in alto. Siamo tutti consapevoli delle grandi opportunità che ci si offrono innanzi con la creazione di questa plurima. Dovremo essere bravi noi a saperle cogliere e, soprattutto, a meritarcele come frutto del nostro impegno che dovremo portare avanti su tutti i fronti com’è giusto che sia in circostanze del genere”. Si vuole arrivare pronti in vista delle sfide che attendono gli atleti del sodalizio monterossano. Nei prossimi giorni, il calendario dei primi impegni che il gruppo sarà chiamato a sostenere.

