Terremoti magnitudo 6,7 e 6.4 a Sumatra e Luzon

Il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) ha segnalato un terremoto di magnitudo 6,7 a 168 chilometri dalla costa dell’isola di Sumatra, in Indonesia. La scossa, situata a una profondità di 16,2 km, è stata considerata moderata, quindi non sono state vittime e gravi danni materiali. Le autorità indonesiane e le nazioni limitrofe non hanno finora emesso un allarme tsunami. Dopo soli tre minuti dal sisma di Sumatra, l’USGS ha segnalato un secondo terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter situato nelle Filippine. Il terremoto ha scosso gli edifici nella capitale, Manila, ma anche in questo caso senza causare gravi danni strutturali o feriti. Secondo i dettagli forniti, questo terremoto è stato localizzato nelle vicinanze dell’isola di Luzon a una profondità ridotta.

