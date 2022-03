Modica. Pubblicato l’avviso per ospitare profughi ucraini

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica l’avviso pubblico rivolto ai cittadini (privati o strutture ricettive) disponibili a mettere a disposizioni i propri immobili per ospitare nuclei familiari di profughi in fuga dalla guerra ucraina. La messa a disposizione può essere fatta a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo che il Comune verserà nelle casse dell’interessato con cadenza trimestrale. L’accoglienza è da intendersi fino alla fine di questa fase acuta di emergenza umanitaria. Nel modulo da compilare bisognerà indicare tutti i dettagli dell’immobile, dal numero di stanze alla possibilità di colazione, mezza o pensione completa. Inoltre si dovrà indicare esattamente l’eventuale richiesta di denaro. Verranno prese in considerazione le domande onerose in base alla disponibilità economica dell’Ente.

