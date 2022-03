Caro benzina e accoglienza ucraini Comiso. Iniziative proposte Italia Viva a Palermo

Nel corso dell’assemblea regionale di Italia Viva tenutasi a Palermo, il componente del comitato nazionale, Salvo Liuzzo, comisano, è intervenuto per illustrare, tra l’altro, che, sul fronte dell’accoglienza ai profughi ucraini, il partito renziano si è distinto lanciando la proposta legata al recupero di alcuni alloggi dell’ex Base Nato, nella cittadina casmenea. Proposta accolta e rilanciata, agli organi istituzionali regionali e nazionali, dal sindaco Maria Rita Schembari. L’intervento di Liuzzo alla presenza del coordinatore nazionale di Italia Viva, il senatore Ettore Rosato, e del coordinatore regionale, Davide Faraone. “Sempre durante il mio intervento – aggiunge Liuzzo – ho rivolto una richiesta ai parlamentari del mio partito affinché intervengano per sollecitare il governo nazionale a trovare una soluzione rispetto alla crisi del caro carburante. E, tra l’altro, è indispensabile che si possano individuare delle misure di sostegno alle classi produttive più colpite da questa situazione, a cominciare da quella degli autotrasportatori che sta subendo un salasso senza precedenti, tra l’altro in maniera ingiustificata visto che l’aumento del prezzo dei carburanti non ha ragion d’essere, secondo quanto affermato da autorevoli esponenti del governo nazionale, rispetto all’attuale conflitto bellico ma si tratterebbe soltanto di mera speculazione. E tutto questo non è ammissibile”. Le richieste erano contenute in due ordini del giorno presentati da Liuzzo e che sono stati votati all’unanimità dai componenti dell’assemblea.

