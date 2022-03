Legambiente. All’istituto Quasimodo operazione Nontiscordardimé

Anche quest’anno si è tenuta all’Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Ragusa Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite, la storica campagna di volontariato di Legambiente, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che coinvolge genitori, insegnanti, ragazzi e volontari nella cura degli ambienti scolastici.

L’appuntamento si è tenuto venerdì 11 marzo e ha riguardato la rigenerazione degli spazi esterni. In particolare gli alunni con la supervisione degli insegnanti e la collaborazione di volontari Legambiente, dopo la piantumazione di alberi da frutto negli anni scorsi, hanno abbellito diverse aiuole, comprese quelle all’ingresso del teatro comunale Marcello Perracchio, piantumando 66 piantine di dimorphotheca conosciuta anche come “Margherita africana“. Un fiore molto colorato con tonalità del rosa, bianco, giallo, rosso o viola. In un periodo buio come quello che stiamo vivendi gli alunni hanno voluto portare un angolo di natura e di bello nella scuola.

