Incendio deposito di cartone imballaggi della “Isola Bella”

Incendio in un deposito di cartone e legna utilizzato per la realizzazione di imballaggi per i prodotti orticoli a Vittoria, zona Madonna della Salute. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e, considerata la rilevanza del sinistro, una squadra dalla sede centrale di Ragusa ed una dalla sede aeroportuale di Comiso.

L’incendio originatosi in un piazzale esterno all’azienda in un’area di deposito di pedane e cartoni, ha coinvolto un capannone realizzato con struttura metallica precaria e copertura in telone plastico di circa 2000 mq, all’interno del quale erano stipati ulteriori pedane di cartoni per la realizzazione degli imballaggi. Al fine di ridurre rapidamente il notevole irraggiamento provocato dall’incendio che a causa del vento rischiava di interessare anche l’area delle lavorazioni distante dal capannone in fiamme, non oltre 10 metri, è intervenuto anche un mezzo aeroportuale in sagoma riuscendo in breve tempo a ridurre il calore.

Sul posto anche Carabinieri e polizia di Stato.

