Riduzione tributi locali a Vittoria. Scuderi: “Occorrono sforzi maggiori”

Il Comune di Vittoria ha dato notizia, ieri, con un lungo comunicato, della riduzione della tassazione che interessa alcuni tributi locali. A intervenire, in proposito, è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi. “In realtà – sottolinea – è da esprimere una soddisfazione appena modesta per le agevolazioni fiscali previste dall’ente di palazzo Iacono. E lo dico non certo per partito preso o per il gioco delle parti quanto perché, oggettivamente, questo bando non esprime alcuna particolare novità. Piuttosto, è da auspicare un taglio generalizzato della tassazione che dia sollievo anche al ceto medio che, pur potendo contare su un reddito più discreto, continua ad essere vessato da una tassazione esorbitante, aggravata dai recenti rincari dell’energia. Si tratta di cittadini che svolgono pienamente il proprio dovere di contribuenti e che si attenderebbero una qualche forma di sollievo fiscale. In ultimo, ma non meno importante, è da sperare lo studio di una forma di compensazione per i servizi mancati, come l’erogazione dell’acqua potabile. Proprio con riferimento a questo servizio, i cittadini hanno dovuto corrispondere delle somme per assicurarsi forniture private. Una situazione che, in alcuni casi, continua ad andare avanti ancora adesso”.

Salva