Pd e M5S, Ragusa. Approvato piano d’azione energia sostenibile

I gruppi di Pd e Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa hanno presentato un emendamento, che è stato approvato dall’aula subito dopo essere stato discusso dal consigliere Mario D’Asta, al Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. Con l’emendamento, sottoscritto anche dal consigliere Giovanni Gurrieri, presente al dibattito, si inserisce tra gli obiettivi di alcune azioni del Paesc la realizzazione di impianti di ricarica per veicoli elettrici, l’acquisto di veicoli elettrici, l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici. Tutti punti da perseguire mediante l’impiego di risorse incentivanti. “Il Paesc – spiegano i due gruppi consiliari – è un documento redatto dai comuni che sottoscrivono il Patto dei sindaci per dimostrare in che modo l’amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2. I firmatari del Patto si sono impegnati ad agire per raggiungere, entro il 2030, l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Riteniamo di avere fornito il nostro contributo con un emendamento che risponde a determinate caratteristiche e che cerca di contribuire a favorire l’adozione di politiche specifiche. Tutto ciò per incentivare ancora di più il raggiungimento di determinati obiettivi”.

